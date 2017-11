Mogherini descarta sanciones de la UE contra Irán por su programa balístico "en el futuro próximo"

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha descartado este lunes sanciones de la Unión Europea contra Irán por su programa balístico "en el futuro próximo".

"No lo hemos discutido ni hoy ni la semana pasada y no preveo ninguna discusión tampoco en el futuro sobre más sanciones de la Unión Europea contra Irán. Esto no forma parte de nuestras discusiones presentes", ha asegurado en rueda de prensa la jefa de la diplomacia europea, al ser preguntada por la posibilidad de que la UE introduzca sanciones contra el régimen iraní por su programa balístico.