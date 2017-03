Morales viaja a Cuba para una "evaluación rutinaria" por un persistente problema de garganta

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha viajado este miércoles a Cuba para someterse a una "evaluación médica rutinaria" por un problema persistente de garganta, según ha informado el ministro de la Presidencia, René Martínez, en rueda de prensa.

"Por recomendación y prescripción médica, se tomó determinaciones para que nuestro presidente tenga una evaluación de rutina en la hermana República de Cuba", ha informado Martínez, según declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias, ABI.

A principios de febrero, el mandatario ya tuvo que cancelar parte de su agenda tras arrastrar, durante al menos tres semanas, un problema en la garganta. El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, anunció entonces que Morales había sido "obligado" a acudir al médico para "hacerse reparar la garganta".

"Lleva un mes con ronquera, lo hemos obligado a que vaya el médico", aseguró, tras haber cancelado la asistencia de Morales al acto de inauguración del año escolar.

"El presidente, por hacer bien su trabajo no se preocupa de la salud, no come y eso está mal. Hay que cuidarlo al presidente. Entonces, lo hemos obligado que vaya al médico", insistió.