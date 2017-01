Morales considera "justa pero insuficiente" la condena a Luis García Meza por el Plan Cóndor

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha considerado que la condena emitida por un tribunal italiano contra el ex dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), entre otros siete ex represores latinoamericanos, por el Plan Cóndor es "justa pero insuficiente" "Justicia italiana dictó cadena perpetua a ocho ex militares y ex policías por violaciones y torturas en dictadura, promovidas por el Plan Cóndor. Este es un veredicto justo pero insuficiente", ha escrito el líder indígena en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha considerado que la condena emitida por un tribunal italiano contra el ex dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), entre otros siete ex represores latinoamericanos, por el Plan Cóndor es "justa pero insuficiente" "Justicia italiana dictó cadena perpetua a ocho ex militares y ex policías por violaciones y torturas en dictadura, promovidas por el Plan Cóndor. Este es un veredicto justo pero insuficiente", ha escrito el líder indígena en su cuenta oficial de la red social Twitter. Morales ha sostenido que "para que nunca más vuelvan las dictaduras en la Patria Grande (América Latina y el Caribe) se debe procesar y juzgar a los autores intelectuales agazapados en las agencias de seguridad y servicios secretos del imperio". "No habrá justicia para nuestros pueblos si no se juzga a verdaderos responsables de los crímenes de lesa humanidad, impulsados desde Estados Unidos", ha afirmado el jefe de Estado. Un tribunal de Roma condenó el martes a ocho ex represores iberoamericanos a cadena perpetua por la muerte de 23 ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor, diseñado por las dictaduras regionales de los años 70 y 80 para eliminar foco de disidencia. Entre los condenados destacan los ex dictadores García Meza y el peruano Francisco Morales Bermúdez, así como el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco. También fueron sentenciados el peruano Germán Ruiz Figueroa, el boliviano Luis Arce Gómez y los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada. La Fiscalía de Roma había pedido cadena perpetua para 27 personas pero el tribunal ha absuelto a 19. Además, seis de los acusados murieron en el curso del proceso judicial, por lo que no han recibido fallo alguno, de acuerdo con el diario italiano 'La Reppublica'. El proceso arrancó hace dos años por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 42 personas de diferentes nacionalidades, la mayoría iberoamericanas, si bien 23 de ellos eran de origen italiano, como parte del Plan Cóndor. Entre las víctimas italianas estaba Juan José Montiglio, miembro de la escolta personal del entonces presidente chileno, Salvador Allende, que murió el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet.