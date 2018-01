Morales describe como una "conspiración" las protestas de los médicos en Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha descrito este domingo como una "conspiración" las protestas de los médicos del país contra la reforma del Código Penal boliviano que criminaliza la mala praxis médica.

Los médicos han mantenido sus protestas pese a la firma de un preacuerdo con el Gobierno debido a que ahora reclaman dejar sin efectos los despidos y descuentos por los días de huelga, un punto que no fue abordado en las negociaciones.

"Se han firmado como ocho acuerdos con los médicos. Después, no (los) respetan. Entonces, ya no es una reivindicación de los médicos, esa supuesta reivindicación es una conspiración a nuestra revolución democrática y cultural", ha manifestado Morales. "El fondo es que no quieren que otra vez Evo sea presidente", ha argumentado.