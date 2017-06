El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha subrayado este jueves que su país "no callará" hasta lograr una salida al mar, después de que el ministro de Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, le desafiara a no publicar ningún 'tuit' relacionado con el conflicto territorial que mantienen ambos países por una salida al mar durante una semana.

Al ser preguntado sobre su reacción a este comentario, el ministro de Exteriores quiso desafiar a Morales. "Que no 'tuitee' respecto a Chile una semana, y si no 'tuitea', a los periodistas que están acá yo les pago una cena, y si no ellos me pagan una cena", respondió.