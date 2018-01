Moreno anuncia que Glas ya no es vicepresidente tras haber superado el plazo para ocupar el cargo encarcelado

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha anunciado este miércoles que Jorge Glas ya no es su vicepresidente, porque ha superado el plazo máximo de 90 días que establece la ley para mantener el cargo estando en prisión, donde se encuentra por el escándalo de corrupción que protagoniza la constructora brasileña Odebrecht en toda la región.

De esta forma, Glas perseguía, precisamente, no sumar más de 90 días encarcelado para conservar el cargo. Moreno le había despojado de todas sus funciones pero no pudo cesarle porque la Vicepresidencia es un cargo de elección popular, no de libre designación por parte del jefe de Estado.