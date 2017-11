Mueren ocho personas a causa del paso del ciclón 'Ockhi' por el sur de India

Al menos ocho personas han muerto este jueves en el sur de India a causa del paso del ciclón 'Ockhi', según han confirmado las autoridades del país asiático, mientras que 86 pescadores han sido desaparecidos frente a las costas indias.

El servicio meteorológico indio ha indicado que 'Ockhi' se dirige hacia Lakshadweep y que está ganando fuerza, si bien no creen que vaya a pasar de la zona costera del país, según ha informado el diario local 'The Times of India'.