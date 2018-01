Museveni promulga la ley que anula el límite de edad para ser presidente

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha promulgado este martes la enmienda constitucional que suprime el límite de edad para ser candidato a la Presidencia y que fue aprobada por el Parlamento el pasado 20 de diciembre, según ha informado el diario local 'Daily Monitor'.

Con este paso, Museveni, de 73 años y en el poder desde hace 31 años, allana el camino para poder optar a su reelección en las presidenciales de 2021. Hasta ahora, los mayores de 75 años no podían presentarse como candidatos.

"Al hacerlo, nos permitieron evitar los caminos más complicados que habrían sido necesarios", añadió, sin entrar en detalles de hasta dónde estaba dispuesto a llegar en caso de que no hubiera sido posible suprimir el límite de edad.

Por otra parte, arremetió contra los "mentirosos" que hablan de su "presidencia vitalicia", asegurando que "o son personas que no están bien informadas hablando de cosas que no conocen o maquinadores del mal que no quieren que Uganda y África prosperen".