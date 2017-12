Netanyahu viaja a Europa avisando de que no aceptará de sus autoridades un "doble rasero" sobre Jerusalén

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encuentra ya de camino hacia Francia, en el comienzo de una visita europea que le llevará también a Bruselas, con la advertencia de que no tolerará que la UE aplique un "doble rasero" a la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de aceptar a Jerusalén como capital de Israel mientras las autoridades europeas se callan sobre los ataques de las milicias palestinas en suelo israelí.

"Oigo muchas voces condenar la declaración histórica del presidente Trump pero no he escuchado condenas a los cohetes que disparan (las milicias) contra Israel", ha declarado Netanyahu antes de partir. "Respeto a Europa pero no estoy dispuesto a aceptar un doble rasero", ha declarado.