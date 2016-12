Netanyahu dice que Israel no acatará la resolución del Consejo de Seguridad

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aclarado que su Gobierno no acatará la resolución aprobada este viernes por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, gracias a la abstención de Estados Unidos, para acabar con los asentamientos judíos en territorio palestino.

"Israel rechaza esta vergonzosa resolución antiisraelí del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no acatará sus términos", ha dicho Netanyahu a través de un comunicado, recogido por los medios de comunicación locales.

Netanyahu ha reprochado al Gobierno de Barack Obama, no solo que Estados Unidos --tradicional aliado-- no haya protegido a Israel de la "pandilla" de Naciones Unidas, sino que además "haya conspirado con ellos entre bambalinas".

"Israel intentará seguir trabajando con el presidente electo, Donadl Trump, y con todos sus amigos en el Congreso, tanto republicanos como demócratas, para evitar los efectivos dañinos de esta absurda resolución", ha avanzado.

El ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz, uno de los miembros del Gobierno más cercano a Netanyahu, ha acusado directamente a Estados Unidos de "abandonar" a "su único amigo en Oriente Próximo" al favorecer esta "resolución contra el pueblo y el Estado judíos".

El embajador israelí ante la ONU, Danny Donan, se ha pronunciado en el mismo sentido. "Israel esperaba que su mejor amigo actuara conforme a su política tradicional y vetara esta decisión unilateral", ha reprochado, de acuerdo con la prensa local.

Donan ha confiado, no obstante, en que el próximo Gobierno de Estados Unidos, que arrancará el 20 de enero, y el nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que comenzará su mandato el 1 de enero, abran una "nueva era".

"Ni el Consejo de Seguridad ni la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) rescribirán la historia del pueblo de Israel y su vínculo con la tierra de Israel", ha subrayado, en alusión a la declaración de la UNESCO que desconocía a Jerusalén como capital israelí.

Danon ha recalcado igualmente que "los palestinos no conseguirán nada si no cesan sus incitaciones y el terrorismo y vuelven a las negociaciones directas con Israel". "Los esfuerzos para atacar a Israel a través de la ONU no ayudarán a encontrar una solución", ha afirmado.