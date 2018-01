Netanyahu niega que Israel esté tras las protestas de Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que su país no tiene nada que ver con la ola de protestas y disturbios ocurrida desde el jueves en varias ciudades iraníes y ha deseado "éxito al pueblo iraní en su noble búsqueda de la libertad".

"He oído hoy al presidente de Irán, (Hasán) Rohani, acusar a Israel de estar tras las protestas. No solo es falso, sino que es irrisorio", ha afirmado Netanyahu en un vídeo publicado en YouTube. "Al contrario que Rohani, no voy a insultar al pueblo iraní. Los valientes iraníes están saliendo a las calles. Quieren libertad. Quieren justicia. Quieren las libertades básicas que se les han negado durante décadas", ha argumentado.