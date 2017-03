Nicaragua cierra dos Consulados en Costa Rica pese a la falta de una confirmación oficial

El Gobierno de Nicaragua ha cerrado todos los servicios en los Consulados de Ciudad Quesada y Los Chiles, en el norte de Costa Rica, desde hace varias semanas si bien sigue habiendo personal en la institución aunque no se tramitará ningún tipo de gestión, ha informado el diario nicaragüense 'La Prensa'.

Al tratarse de dos Consulados en unas zonas de migración nicaragüense estacionada, por el momento, los afectados son remitidos al Consulado general de la capital, San José, o en Liberia, también en el norte de Costa Rica.

"No estamos trabajando, solo para dar consulta, porque ya el Consulado está cerrado. Todo trámite que desee hacer lo tendrá que hacer en San José o en Liberia, que es más cerca", ha señalado una trabajadora del consulado de Ciudad Quesada.

"Ya lleva como un mes (de estar cerrado). No le sabría decir (las razones), solo nos dijeron y estamos aquí dando información mientras nos vamos", ha añadido.

Del mismo modo, otra funcionaria en Los Chiles ha confirmado esta información. "No tenemos cerrado, pero no tenemos sistema para hacer ningún trámite hasta que nos avisen directamente de Nicaragua. No tenemos sistema, (está cerrado desde) hace más o menos como un mes", ha declarado a 'La Prensa'.

Esta situación se produce pese a la falta de una versión oficial del embajador de Nicaragua en Costa Rica, Harold Rivas, quien señaló no tener información a este respecto. Tampoco Managua ha emitido ningún comunicado para esclarecer la situación en la que se encuentran estos consulados.