Nicholas Burns asegura que Europa se enfrenta al "panorama político más complejo desde la Segunda Guerra Mundial"

El ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos y profesor de la Universidad de Harvard Nicholas Burns ha instado a las autoridades estadounidenses y europeas a cooperar para enfrentarse al "desafiante panorama político a nivel internacional", que supone para Europa el más "complejo desde la Segunda Guerra Mundial".

"Nos encontramos ante la crisis de Occidente. Los españoles y los europeos se enfrentan a la situación política más compleja de los últimos tiempos, la cual nos empuja a todos a trabajar juntos. Es un momento difícil para ser un líder o un dirigente", ha indicado Burns durante una conferencia pronunciada este jueves en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid.

"El cambio climático afecta a millones de personas en todo el mundo y continuamos avanzando a pasos minúsculos. Hay muchos asuntos que requieren que cooperemos, como el aumento del populismo, el tráfico de personas y de estupefacientes o el ciberespionaje", ha señalado Burns, que ha afirmado que el asunto nuclear es preocupante.

El subsecretario de Estado estadounidense ha destacado que lo acontecido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial fue "prácticamente un milagro" y ha alertado de que la zona "se encuentra en crisis".

Burns, que fue embajador de Estados Unidos ante la OTAN entre 2001 y 2005, ha señalado la existencia de "dos Europas" en materia de política internacional, "la Europa del oeste, que mantiene una postura más abierta, y la del este, que cierra las puertas a los refugiados, especialmente a los musulmanes".

En relación con el resultado de las elecciones presidenciales celebradas el 8 de diciembre en Estados Unidos, Burns ha señalado que el presidente estadounidense, Donald Trump, "encontró algo que realmente cuajó entre la población, el mensaje de volver a hacer de Estados Unidos algo grande".

"No coincido con la forma en que Trump se ha dirigido a sus votantes, pero no podemos subestimarle", ha afirmado Burns, que ha asegurado que "no son racistas sino personas que han perdido su medio de vida".

CRISIS A NIVEL INTERNACIONAL

Burns ha criticado la actitud de Trump hacia la OTAN, el Gobierno ruso y la Unión Europea y ha reiterado la importancia de "mantener cerca a los aliados".

La orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense para prohibir la entrada en el país a los inmigrantes procedentes de Siria, Irán, Irak, Sudán, Somalia, Libia y Yemen es "inmoral" y "contraria a la cultura estadounidense", según Burns.

"Todos los estadounidenses tienen una historia de inmigración detrás, aunque sea la de sus abuelos. Deberíamos ser un país abierto, no un país con miedo", ha aseverado el ex subsecretario de Estado, que ha indicado que el punto de inflexión se produjo después de los atentados que tuvieron lugar en el país el 11 de septiembre de 2001.

"La crisis se ha expandido a todo el mundo. Reino Unido figuraba como una de las mayores economías del bloque comunitario y tenía el mayor número de efectivos militares. El proyecto europeo parece desmoronarse", ha aseverado Burns. "Estados Unidos también está en crisis, ¿cómo no íbamos a estarlo?", ha añadido.

"Ahora que es necesario que nos sentemos a hablar para hallar soluciones ante los diferentes desafíos que se nos plantean, muchos estadounidenses empezamos a preguntarnos si deberíamos siquiera ser líderes a nivel mundial", ha aseverado Burns.