Nisman meses antes de su muerte: "Aunque quieran matarme, esto ya no tiene retroceso"

Se mostró seguro de que el entonces ministro de Exteriores acabaría en prisión por encubrir el atentado contra la AMIA

El fiscal Alberto Nisman aseguró meses antes de morir en extrañas circunstancias que aunque alguien le matara la investigación sobre el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA --que acabó con la vida de 85 personas en Buenos Aires en 1994-- no tenía "retroceso" y se mostró seguro de que el entonces ministro de Exteriores, Héctor Timerman, acabaría en prisión por este caso.

"Aunque quieran matarme, esto ya no tiene retroceso", aseguró el fiscal Nisman, en una conversación telefónica mantenida con el director de la Agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner, en agosto de 2014, meses antes de que presentara su denuncia contra la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su Gobierno por encubrimiento del atentado contra la AMIA a través de un memorándum firmado con el régimen iraní.

Días después de presentar la denuncia, Nisman apareció muerto con un disparo en la cabeza en su apartamento. En un principio, se creyó que se había suicidado pero posteriormente los investigadores se mostraron convencidos de que fue un homicidio.

El audio, difundido por el programa Lanata Sin Filtro de Radio Mitre, forma parte del contenido de un libro 'Memorándum' escrito por Berliner sobre la investigación por encubrimiento del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

En la conversación, Nisman habla con el periodista sobre las investigaciones que ha realizado por el supuesto encubrimiento de la entonces mandataria del país del atentado contra la AMIA, antes de hacer pública la denuncia contra el Gobierno.

El diálogo, según Radio Mitre, se incorporará a la investigación judicial en curso este miércoles. Nisman cuenta en la conversación que en el caso están involucrados funcionarios del Estado y que el propio Gobierno le ha facilitado "pruebas" del encubrimiento.

PRUEBAS DE IMPLICACIÓN

"Acá hay involucrados funcionarios del Estado y la prueba me la otorga el mismo Estado. Esto es gravísimo, es como (comparar) la corrupción de De la Rúa al lado de corrupción de este gobierno (de Cristina Fernández)", sostiene Nisman. "El Gobierno no está haciendo más que darme más elementos, sobra prueba. Que sigan igual, esto es cuestión de meses", añade.

A continuación, Nisman asegura que "la prueba" del caso "está guardada de tal manera" que aunque quisieran matarle, no habría marcha atrás. "Aunque quieran matarme esto no tiene retroceso. Algunos de los involucrados ya lo saben y me están pidiendo un salvavidas. Si alguno me está escuchando, me chupa un huevo. Cada uno sabe lo que hizo, lo que dijo y dónde quedó registrado", sostiene el fiscal.

"Con las pruebas más de uno que ni se imagina le va a temblar el orto porque no es prueba inventada por mí, no son valoraciones, que son totalmente válidas. No, no, cuando vean las pruebas proporcionadas por el propio Estado, porque, obviamente, hay internas en el Gobierno, te agarrás la cabeza, Daniel. Los máximos responsables terminan presos en poco tiempo, no tengas duda", asegura Nisman, dirigiéndose al director de la Agencia Judía de Noticias.

Nisman también hace referencia al entonces ministro de Exteriores argentino, Héctor Timerman, y se muestra convencido de que acabará en prisión por encubrimiento del atentado contra la AMIA mediante el acuerdo firmado con Irán. "¿Cómo lo van a recibir? En pocos meses lo van a tener que ir a visitar a (la cárcel de) Devoto. Van a tener que pedir turno en la cárcel", subraya.