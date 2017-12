La OIM denuncia un incremento de deportaciones forzadas a Afganistán en medio del caos generalizado

Muchos de los jóvenes deportados son exiliados que no han pisado nunca el país en el que nacieron

"Me hicieron firmar. Me amenazaron y me dijeron que si no cooperaba, la Policía me arrestaría y me obligaría. Me volvió loco. ¿Qué sentido tiene en esta vida hacer el viaje que he hecho para que luego me rechacen?", lamentó.