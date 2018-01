La OLP dice que los palestinos no se dejarán "chantajear" por Trump

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha advertido al presidente estadounidense, Donald Trump, de que no se dejará "chantajear" después de que éste haya amenazado con cortar la ayuda de Estados Unidos y ha criticado que trate de responsabilizar a los palestinos de sus "políticas irresponsables".

"Los derechos palestinos no están en venta", ha subrayado Hanan Ashrawi, miembro del comité ejecutivo de la OLP, en una declaración publicada en la cuenta de Twitter de la organización a raíz de las declaraciones de este martes de Trump.

"Al reconocer la Jerusalén ocupada como capital de Israel Donald Trump no solo violó el Derecho Internacional, sino que también destruyó sin ayuda de nadie las bases mismas de la paz y condonó la anexión ilegal de la ciudad por parte de Israel", ha subrayado la dirigente palestina.

"No nos dejaremos chantajear", ha asegurado Ashrawi, denunciando que Trump ha "saboteado" la búsqueda de paz, libertad y justicia de los palestinos y "ahora se atreve a responsabilizar a los palestinos de las consecuencias de su propias acciones irresponsables".

Trump amenazó este martes a los palestinos con congelar las ayudas si no están dispuestos a negociar la paz con los israelíes, al considerar que no muestran "ningún aprecio o respeto" por los "cientos de millones de dólares" que reciben cada año. "Pagamos a los palestinos cientos de millones de dólares cada año y no recibimos ningún aprecio o respeto", ha asegurado en su Twitter.