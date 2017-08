La ONU intenta arrojar luz al estado de los DDHH en Corea del Norte con los desertores como principales "fuentes"

El relator de la ONU pide "gestos" para la paz y avisa de la que la escalada de retórica política no ayuda

La población sigue teniendo "un temor impotante" a no hacer determinadas acciones que puedan ser consideradassubversivas, lo que en última instancia se traduce en "una forma de controlar a la población", en opinión del relator. No en vano, parte de estos 'desaparecidos' terminarían en "campos" carcelarios a merced de las autoridades comunistas.

Una de las pocas organizaciones internacionales que pueden trabajar en Corea del Norte es el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que en junio brindó apoyo nutricional a más de 457.000 personas. Según esta agencia, 18 millones de personas, el 70 por ciento de la población, no come una dieta los suficientemente variada.

Más de 50.000 niños tienen problemas "severos" y la situación ha llevado a niveles "realmente dramáticos", en palabras del relator, que ha llamado a separar la situación humanitaria de cualquier otro tipo de consideración. Así, ha recordado que la ayuda debe se "irrestricta, despolitizada y no puede responder a inereses de otro tipo", por lo que no se debería negar dicha ayuda como castigo a las actividades armamentísticas y nucleares del régimen.

Ojea Quintana aún no ha podido visitar Corea del Note, pero no pierde la esperanza. Hasta ahora, sólo ha mantenido un "diálogo epistolar" y está explorando "distintos canales de comunicación". Oficialmente, Pyongyang rechaza su mandato y "cualquier posibilidad de visita", pero ya ha sugerido la posibilidad de invitarlo en calidad de "profesor de Derecho".

De esta forma, quiere buscar un equilibrio en el que, en una parte de la balanza, figure un "diálogo constructivo". "No significa no denunciar las violaciones de los Derechos Humanos, no proteger a las víctimas, no reclamar sanciones y castigos para crímenes de lesa Humanidad, (pero) es necesario tener los oídos abiertos", ha sentenciado.