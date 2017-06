ONU Mujeres defiende que empoderar a la mujer sería la "solución al estancamiento ecónomico" mundial

La directora de Programas denuncia que la mujer paga un "impuesto de maternidad" que le hace cobrar menos que los hombres Aboga por una "masculinidad alternativa" en la que el hombre se implique en las tareas domésticas

La responsable de ONU Mujeres tiene claro que apostar por la mujer es la clave. "Una vez que la mujer se siente empoderada, recibe un sueldo o recibe ingresos, sabe muy bien dónde invertirlo y lo hace en mejorar a la familia, en mejorar la educación de sus hijos", lo que en última instancia termina no solo empoderando a "una familia, sino a una comunidad y en definitiva una sociedad".

"En países como Japón hay cero, no hay una sola mujer japonesa presidenta ni en las juntas. Por eso estamos trabajando no solo con los líderes políticos sino también con los líderes empresariales y del mundo académico", añade, destacando el compromiso que el actual primer ministro nipón, Shinzo Abe, ha asumido para mejorar la situación de la mujer en su país.

Por otra parte, se enfrentan a lo que Noel ha calificado de "escaleras rotas", es decir, no existen niveles intermedios de empoderamiento. Uno de los problemas en este punto es que la mujer tiene que dedicar "más de 40 horas a la semana al trabajo no remunerado" en su casa al cuidado de sus hijos y ancianos, a las tareas domésticas. "Entonces, ¿cuándo tiene tiempo de encontrar un trabajo remunerado?", se pregunta.

"Queremos generar una masculinidad alternativa, una masculinidad distinta, que haga que el hombre siga siendo el hombre a pesar de que cuida de su hijo, de que cocina o de que limpia la casa", ha subrayado Noel, reconociendo "el machismo que impera en la sociedad" pero también que siempre se parte de la duda de si la mujer será capaz y "esa duda no la hay con respecto al hombre". En este sentido, ha lamentado que "todavía se considera que el hombre si no es machista no es hombre".