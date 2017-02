Un grupo de expertos de la ONU acusa a Trump de incumplir las "obligaciones" en materia de Derechos Humanos

Un grupo de relatores de Naciones Unidas ha asegurado este martes que el veto impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre personas procedentes de siete países de mayoría musulmana supone un incumplimiento de las "obligaciones" de Derechos Humanos, en la medida en que no respeta los principios de 'no devolución' y 'no discriminación'.

El decreto promulgado por Trump el 27 de enero "es cláramente discriminatorio" e implica la "estigmatización" de los musulmanes como comunidad, han lamentado los relatores especiales para migrantes, François Crépeau; racismo, Mutuma Ruteere; Derechos Humanos y lucha conta el terrorismo, Ben Emmerson; tortura, Nils Melzer; y libertad religiosa, Ahmed Shaheed. Los expertos también temen que la orden de Trump deje en una situación complicada a las personas que se verán afectadas y que pueden ser devueltas "sin evaluación individual y un procedimiento de asilo adecuados". En sus lugares de origen, "corren el riesgo de sufrir torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes", han añadido. El decreto de Trump también deja en suspenso durante 120 días el programa de acogida de refugiados y paraliza indefinidamente la llegada de sirios, lo que en opinión de los relatores supone un "golpe significativo" para la reubicación de personas vulnerables "en mitad de la mayor crisis migratoria del mundo desde la Segunda Guerra Mundial". "Estados Unidos debe cumplir sus obligaciones internacionales y dar protección a quienes huyen de persecución y conflictos", han añadido los expertos, que han apelado también a la "responsabilidad" directa de Washington por su implicación directa en los conflictos de Irak y Siria.