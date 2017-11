La ONU acusa a la UE de realizar una política "inhumana" contra los inmigrantes ilegales que parten de Libia

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha acusado este martes a la Unión Europea de llevar a cabo una política "inhumana" contra los inmigrantes ilegales que parten desde Libia tras pasar meses en centros de detención expuestos a numerosos abusos.

Tarik al Matar está junto a otras 2.000 personas en un hangar sin baños que funciona como centro de detención. "Estamos como en una caja de cerillas. No dormimos. Tenemos enfermedades. No tenemos comida. No nos hemos duchado en meses. Moriremos todos si no nos sacan de este sitio. Esto es un calvario", ha contado a la ONU.