La ONU dice que el 55% de los ex guerrilleros de las FARC ha abandonado los campamentos de reincorporación

El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, ha asegurado este martes que el 55 por ciento de los antiguos combatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han abandonado las zonas donde debían permanecer con miras a su paso a la vida civil.

Arnault ha comparecido en un foro organizado por el diario colombiano 'El Espectador' para hacer un balance del proceso de reincorporación de los ex guerrilleros, a pocos días de que se cumpla el primer año de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

"Hasta la fecha, un muy alto porcentaje de los ex miembros de las FARC ya no están en los espacios territoriales de reincorporación. Los ex guerrilleros eran cerca de 8.000 el 20 de mayo, cuando terminó el almacenamiento de las armas; después el 70 por ciento, a 15 de agosto; y hoy hay un 45 por ciento", ha dicho.