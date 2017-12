La ONU apela a movilizarse por los DDHH para luchar contra su desaparición

Zeid Raad, el Alto Comisado de la ONU para los Derechos Humanos ha recordado que "no debemos permanecer al margen mientras el sistema de valores de la Declaración Universal se deshace en nuestro entorno". Asegura que hay que tenemos que defender entre todos los DDHH para mantener la paz y seguridad del mundo.

La Declaración, ha recordado Zeid, se redactó con el Holocausto y "las actitudes y la acumulación de políticas y prácticas que lo hicieron posible, marcados a fuego en la consciencia de quienes no habían logrado evitarlo" así como con el convencimiento de que "no es posible alcanzar el desarrollo sin respetar los Derechos Humanos y que no es posible disfrutar plenamente de los Derechos Humanos sin alcanzar el desarrollo y que la paz y la seguridad dependen de ambos".