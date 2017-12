La OTAN no valora decisión de Putin de presentarse: "No interferimos en las elecciones presidenciales rusas"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha evitado valorar la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de presentarse de nuevo a las elecciones en 2018, dejando claro que los aliados no interfieren en las elecciones en Rusia.

"No interferimos en las elecciones presidenciales rusas. De modo que no me compete tener ninguna opinión sobre las elecciones presidenciales en Rusia", ha asegurado en rueda de prensa, al ser preguntado por su opinión sobre la decisión de Putin de presentarse de nuevo.