La OTAN avisa de que el intercambio de Inteligencia "se basa en la confianza" tras las filtraciones de EEUU

Los líderes aliados darán luz verde a la entrada de la OTAN en la coalición contra el Estado Islámico y crearán una célula para intercambiar Inteligencia sobre combatientes extranjeros

Stoltenberg no ha querido pronunciarse sobre la filtración "relacionada con el ataque en Mánchester". "Es una cuestión bilateral entre Reino Unido y Estados Unidos y no me compete comentar esto", ha insistido, dejando claro que no conoce "los detalles" de "lo que ha ocurrido".