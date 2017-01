Los Obama dejan la Casa Blanca, pero no Washington

La familia Obama saldrá de la Casa Blanca, pero no de Washington. Los estudios son lo primero y la hija más pequeña, Sasha, que no estuvo en la despedida de su padre porque tenía un examen, todavía tiene que terminar la escuela secundaria. Así que la familia -suegra incluida- seguirá en la capital. Se mudarán al exclusivo barrio de Kalorama, residencia de embajadores, empresarios, políticos, expresidentes como Roosvelt, e "hijos de" como la mismísima Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, futuro asesor presidencial. La nueva casa tiene 9 dormitorios y ocho baños. Está valorada en más de 6 millones de dólares y es propiedad del exsecretario de prensa de Bill Clinton. Los Obama la alquilarán.En el jardín tienen espacio para poner su famoso huerto y, a partir del 20 de enero, el ya expresidente tendrá todo el tiempo del mundo para plantar árboles, gastar bromas, escribir un nuevo libro, jugar al golf, dar conferencias, ocuparse de su biblioteca, de su fundación o incluso -como ha apuntado alguna vez- dirigir un equipo de baloncesto. Dinero no le va a faltar porque como exmandatario le corresponde una renta de 200.000 dólares al año para toda la vida. Y seguro de salud. Según su declaración de la renta, ha ganado ya 15 millones de dólares por los derechos de autor de sus obras. Obama no se va a quedar sentado ante el gobierno de Trump y ha asegurado que hará activismo ciudadano. Aunque lo primero que va a hacer como expresidente es descansar: dormir durante dos semanas e irse con Michelle de viaje porque, después de 8 años, asegura que se lo merece.