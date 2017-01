Obama da una sorpresa a su portavoz en la última rueda de prensa en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha sorprendido este martes a su portavoz, Josh Earnest, irrumpiendo en la última rueda de prensa que ofrecerá en la Casa Blanca, ante la inminente toma de posesión de Donald Trump, para agradecerle su trabajo.

El propio Earnest ha comenzado la rueda de prensa diaria haciendo unas declaraciones de índole personal sobre su paso por la Administración Obama y, cuando ha dado la palabra al periodista de AP Josh Lederman, ha sido sorprendido por el todavía presidente.

Obama ha tomado el micrófono para describir a Earnest como el mejor secretario de prensa con el que los periodistas han trabajado en la Casa Blanca "sin que haya sido demasiado solícito con los medios de comunicación", "lo cual dice mucho de su eficacia", según informa el portal de noticias Politico.

"Ha sido duro, no siempre os ha dado lo que habéis querido, pero siempre ha estado preparado, siempre ha sido amable y siempre ha intentado compartir con vosotros lo máximo posible de nuestros planes y nuestras políticas", ha destacado.

"He tenido el placer de trabajar con él durante los últimos diez años en esta increíble aventura y está en lo más alto del podio de las personas con la que he trabajo. No es solo un gran secretario de prensa, sino --y lo que es mucho más importante-- un muy buen hombre (...) Se merece mi admiración", ha afirmado.

Obama se ha despedido de la sala de prensa de la Casa Blanca dando un fuerte abrazo a Earnest, visiblemente emocionado, y se ha negado a responder a las preguntas de los periodistas, recordando que el miércoles dará su última rueda de prensa.