Osorio Chong asegura que los cuerpos hallados en Boca del Río no reducirán el esfuerzo contra la delincuencia

El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, ha asegurado este miércoles que los once cadáveres hallados dentro de una camioneta abandonada en el municipio veracruzano de Boca del Río, uno de los atractivos turísticos del país, no reducirán los esfuerzos del Gobierno federal por acabar con la delincuencia.

"Donde nos presentamos casi siempre hay una respuesta no adecuada, dura a veces, de la delincuencia, como ha sido el caso de hoy", ha señalado en rueda de prensa Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Esto no va a doblegar el esfuerzo federal y el apoyo a los estados en el combate contra el crimen organizado, contra la delincuencia, y en la recuperación de la paz para los ciudadanos", ha añadido, según declaraciones recogidas por el diario 'Informador'.

Si bien ha reconocido que durante el último año se ha registrado una importante cifra de asesinatos en el país, "ningún mes" ha registrado tasas de homicidios tan altas como las alcanzadas durante el mandato del expresidente 'panista' Felipe Calderón.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha anunciado el hallazgo de los once cadáveres, que corresponden a nueve hombres y dos mujeres y algunas presentaban signos de tortura. De momento, la investigación sólo ha revelado que la camioneta había sido robada y pertenecía a una empresa de alquiler de vehículos para servicios turísticos.

Yunes ha atribuido este "acto de barbarie" a "una lucha entre bandas de delincuentes organizados". "Como dicen en un cartel que dejaron, se trata de una guerra entre ellos mismos", ha dicho el mandatario regional, según informa el diario mexicano 'El Universal'.

El dirigente de Veracruz ha admitido que estos hechos "preocupan al Gobierno" porque se trata de "una zona donde se había mantenido una situación estable, donde se venían mejorando mes a mes los índices delictivos".

"De hecho, no habíamos tenido delitos de alto impacto, ni ejecuciones ni secuestros, en casi tres meses de gobierno", ha recordado en Oliva Noticias. "Nuestra preocupación es que esto no suceda y que cuando sucede la población no se sienta afectada", ha añadido.

Veracruz es uno de los estados más violentos de México porque remanentes de Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación se disputan el control del territorio para el tráfico de droga. Ya han aparecido decenas de fosas clandestinas con cientos de cadáveres.

Yunes asumió el cargo el pasado 1 de diciembre en sustitución de Javier Duarte, que dimitió y se dio a la fuga por las investigaciones en su contra por desvío de fondos públicos.