Países Bajos cierra 32 cárceles en 8 años por falta de prisioneros

Y además... Amnistía denuncia el ahorcamiento sistemático de presos en una cárcel de Siria

Después de cerrar 19 prisiones el año pasado, Países Bajos cerrará otras cinco para este 2017. ¿La razón? La tasa de delincuencia nacional sigue bajando y mantener las cárceles vacías ya no resulta rentable. Hoy en día, hay miles de celdas vacías en este país que no se usan.

Se estima que la tendencia a la baja de delincuencia – en torno a un -0,9% al año – suponga cerrar 3.000 celdas de prisión y 300 centros de detención de jóvenes en los próximos cinco años.

La noticia fue informada por primera vez por el Telegraaf, que tuvo acceso a documentos del Gobierno y pudiendo así revelar el plan para cerrar cinco cárceles. Los documentos también mostraron que 1.900 empleados de la prisión podrían perder sus puestos de trabajo. Otros 700 funcionarios recibirán posiciones "móviles", aunque con respecto a esto no hay todavía nada claro.

Según Ard van der Steur, ministro holandés de Seguridad y Justicia, los jueces cada vez conceden penas más cortas, lo que significa que los criminales pasan menos tiempo en la cárcel. Pero la razón de esto es que también ha habido una gran disminución en los delitos más graves.

Sin embargo, esto no es algo nuevo. Ya en 2009 el país cerró 8 prisiones y después de acabar con otras 19 el año pasado, el Ministerio de Justicia dijo que no había planes para nuevos recortes, pero Van der Steur aseguró que las celdas vacías estaban costando demasiado al Estado.

El parlamentario del Partido Socialista, Nine Kooiman, afirmó que era un "escándalo" que el Gobierno rompiera su promesa anterior. "Si este gabinete estuviera realmente trabajando para atrapar a los delincuentes, no tendríamos este problema de celdas vacías".

Pero lo que sí es cierto es que el Gobierno holandés ha recuperado parte del costo al importar prisioneros de países con superávit. El pasado mes de septiembre, el primero de los 240 condenados noruegos fue trasladado a la cárcel de Veenhuizen, en Drenthe, bajo un acuerdo entre los dos gobiernos por un período inicial de tres años.

Asimismo, en el año 2015, Noruega transfirió más de 1.000 de sus presos a una cárcel en los Países Bajos porque le estaba ocurriendo justo lo contrario, no había espacio suficiente en sus cárceles para tantos criminales.

Aunque Países Bajos no es el primer país en cerrar cárceles por no tener suficientes criminales. El número de presos en Suecia disminuyó en un 1% anual entre 2004 y 2011. Más tarde, entre 2011 y 2012, disminuyeron un 6%. En 2013, el país anunció que cerraría cuatro prisiones y otro establecimiento correccional debido a la tendencia bajista inusual. ¿La explicación? Según The Guardian, la disminución de prisioneros se debió a la decisión del Tribunal Supremo sueco de dictar sentencias menos severas para delitos por drogas, lo que podría haber llevado a los reclusos a pasar menos tiempo entre rejas.