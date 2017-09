El Papa y el líder de la Iglesia ortodoxa dicen que el deterioro del planeta "recae sobre los más vulnerables"

Coinciden en definir el escenario actual como "moralmente decadente"

"Estamos convencidos de que no puede haber una solución sincera y duradera al desafío de la crisis ecológica y del cambio climático si no se da una respuesta concordada y colectiva, si la responsabilidad no es compartida y responsable, si no damos prioridad a la solidaridad y al servicio", han apostillado.