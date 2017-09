El Papa que la ONU "se haga oír" en la crisis de Venezuela

Sobre la decisión de Trump de abolir la ley que protege a los 'dreamers', le recuerda que los 'provida' debe defender la unidad de la familia

Sobre la gestión que están haciendo Grecia e Italia ante los continuos flujos migratorios, el Papa ha expresado su "gratitud" porque "han abierto el corazón a los migrantes". "Acogerlos es un mandamiento de Dios Pero un gobierno debe ocuparse de este problema con la virtud propia de la prudencia. Entonces, primero: ¿cuántos sitios tienes? Segundo: no solo acogerlos, sino también integrarlos. He visto ejemplos en Italia de integración bellísima", ha señalado.

Por otro lado, ha denunciado el uso de campos de internamiento en Libia. "La humanidad cobra conciencia de estos lugares, de las condiciones en las que viven estos migrantes en el desierto. He visto algunas fotos. Tengo la impresión de que el gobierno italiano está haciendo de todo en ámbito humanitario, para resolver también los problemas que no podría asumirse. Pero después está nuestro inconsciente colectivo, que piensa: Hay que explotar África. Hay que invertir esto. África es amiga y debe ser ayudada"", ha señalado.

Sobre la carrera armamentista nuclear de Corea del Norte, el Papa ha especificado que "el hombre es un estúpido, un testarudo que no ve" y que es "el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo". "De verdad no entiendo el mundo de la geopolítica, pero creo que allí hay una lucha de intereses que no logro comprender", ha apuntado.

Tras reconocer que no conoce bien la situación, ha apuntado que "separar a los jóvenes de la familia no es algo que dé buenos frutos ni para los jóvenes ni para la familia". "Esta ley viene del ejecutivo y no del Parlamento: si es así, tengo la esperanza de que lo vuelvan a pensar un poco. He oído hablar al presidente de Estados Unidos, que se presenta como un provida. Si es un buen provida, comprende la importancia de la familia y de la vida: hay que defender la unidad de la familia", ha exclamado.