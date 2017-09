El Papa pone fin a su visita a Colombia dando las gracias: "Ustedes me han hecho mucho bien"

El Papa Francisco ha puesto punto final este domingo a su visita a Colombia con un breve acto en el aeropuerto de la localidad de Cartagena, donde ha sido despedido por el presidente del país, Juan Manuel Santos, y parte del Gobierno.

"Queridos hermanos colombianos, muchas gracias. He conocido a tantas personas que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien", ha dicho el Pontífice en un mensaje en la red social Twitter.