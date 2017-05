Papademos evoluciona favorablemente tras el atentado y abandonará la UCI este fin de semana

El ex primer ministro de Grecia Lucas Papademos se está recuperando sin problemas de las heridas sufridas en el atentado del que fue objeto el pasado jueves y abandonará la Unidad de Cuidados Intensivos el próximo domingo, según el último pronóstico dado a conocer este viernes por los médicos del hospital Evangelismos, de Atenas, donde convalece.

Desde esta mañana, el ex primer ministro y ex vicepresidente del Banco Central Europeo ya no necesita oxígeno adicional para respirar y la herida más grave, la que dañó el tejido muscular en su muslo derecho, ya no es motivo de preocupación. Además, ha mantenido una breve conversación con el presidente de Grecia, Prokopis Pavlopoulos, que se ha interesado por su evolución.