Le Pen abre la campaña de las presidenciales con la promesa de "libertad" para Francia

La líder y candidata presidencial del ultraderechista Frente Nacional francés, Marine Le Pen, ha abierto este sábado la campaña de las elecciones presidenciales de abril y mayo con la promesa de "libertad" para Francia.

"Nos dijeron que Donald Trump nunca ganaría en Estados Unidos por tener enfrente a los medios de comunicación y al sistema, pero ganó (...). Nos dicen que Le Pen no ganará las elecciones presidenciales, ¡pero el 7 de mayo ganará!", ha asegurado un dirigente del Frente Nacional, Jean-Lin Lacapelle, ante cientos de simpatizantes congregados en un acto en Lyon de dos días que supone la arrancada de la candidatura de Le Pen.

El acto tiene por lema "En nombre del pueblo" y ha servido para presentar las 144 propuestas programáticas de la candidatura de Le Pen. "El objetivo de este programa en primer lugar es devolver a Francia su libertad y darle voz al pueblo", ha destacado Le Pen durante la presentación de su programa. Entre las medidas más llamativas están la salida del euro y un referéndum sobre la pertenencia a la UE.

El principal rival de Le Pen según las encuestas es el centrista Emmanuel Macron, quien también tiene programado un acto político para este sábado en Lyon. Por detrás quedan los candidatos de los partidos tradicionales como François Fillon, de Los Republicanos, y Benoit Hamon, del Partido Socialista.

Durante el acto, los oradores del Frente Nacional han criticado a Macron, a quien consideran el representante del "capitalismo internacional" a lo que la multitud ha respondido con abucheos. "Estas elecciones presidenciales encaran dos propuestas opuestas", ha señalado Le Pen en el programa: "La opción globalista que defienden todos mis oponentes (...) y la opción patriótica que yo personifico", ha argumentado.

Algunas de las medidas más duras son en inmigración, ya que el Frente Nacional propone quitar la asistencia sanitaria gratuita y que el nacimiento en suelo francés no sea hecho suficiente para obtener la nacionalidad. Durante el acto, el actor Franck de Lapersonne ha argumentado que Víctor Hugo "no aprendió árabe en el colegio y eso me alegra". De Lapersonne se ha ganado la ovación más intensa de la jornada y gritos de "On est chez nous", "¡Este es nuestro país!".