Peña Nieto asegura que el discurso de López Obrador es similar al del Gobierno venezolano

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha señalado este jueves que la retórica utilizada por el candidato a la Presidencia del partido Morena Andrés Manuel López Obrador es similar a la de dirigentes venezolanos como Hugo Chávez o Nicolás Maduro.

"Deja que te diga algo sobre alguien a quien no conozco en lo personal. He venido recogiendo sus discursos, los de antes y los de ahora. Tengo respeto hacia su persona, pero no comparto el proyecto que postula, que es muy distinto al nuestro", ha expresado durante una entrevista concedida al diario 'Excelsior'.