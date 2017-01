México apuesta por el consumo de los productos nacionales para boicotear a Trump

Trump y Peña Nieto han tratado de suavizar el tono tras la polémica del muro. Sin embargo, los mexicanos no han tardado en dar respuesta a las acciones del presidente estadounidense y han puesto en marcha a través de las redes sociales un boicot contra los productos y las empresas de Estados Unidos. Los defensores instan a consumir productos alimenticios como el tomate o el aguacate. No obstante, no todos lo apoyan porque recuerdan que tras las marcas hay muchos puestos de trabajo