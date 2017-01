Peña Nieto asegura que México no pagará ningún muro

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha señalado que su país "no pagará ningún muro". Lo hace horas después de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya firmado una orden ejecutiva para acelerar la construcción del muro que pretende separar ambos países: "Una nación sin fronteras no es una nación", justificó Trump en rueda de prensa. Peña Nieto ha lamentado la decisión y durante su discurso televisado ha afirmado que "México no cree en los muros". Además, ha anunciado en Twitter la cancelación de la visita que tenía previsto hacer el próximo 31 de enero a Washington.