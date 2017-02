Pence pide aliados progresos "reales" para subir el gasto en defensa "antes de final de 2017"

Evita decir si EEUU apoya que ningún país más se vaya de la UE tras Reino Unido

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha dejado claro este lunes al resto de los aliados que la Administración de Donald Trump espera que hagan "progresos reales antes de finales de 2017" para aumentar su gasto en defensa, al tiempo que ha evitado aclarar si Estados Unidos apoya que ningún país más salga de la Unión Europea tras Reino Unido.

"Es el momento para acciones, no palabras", ha avisado el vicepresidente estadounidense en rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al término de su encuentro en la sede de la Alianza Atlántica.

El presidente estadounidense ha dejado claro que espera que el resto de aliados "hagan más" para costear la defensa común y que espera "progresos reales antes de finales de 2017", ha explicado Pence, que ha reconocido desconocer cómo cumpliría Estados Unidos su amenaza de reducir su compromiso con la OTAN si el resto de los aliados no aumenta el gasto en defensa, tal y como avisó la semana pasada el jefe del Pentágono, James Mattis, a sus homólogos aliados.

"No sé cuál es la respuesta a 'o de lo contrario', pero sé que la paciencia del pueblo americano no durará eternamente", ha dicho el vicepresidente estadounidense, cuando se le ha preguntado de qué manera recortaría Estados Unidos su compromiso con la OTAN y si impactaría su despliegue militar en el flanco este para disuadir a Rusia.

"Las cuestiones del futuro las dejaremos al futuro. Son hipotéticas", ha dicho Pence, insistiendo no obstante es que es "muy justo" pensar que habrá una respuesta de Estados Unidos en el caso de que los aliados no cumplan su compromiso de aumentar el gasto en defensa, aunque se ha dicho "muy animado del progreso" después de que "tantos países" le hayan expresado su "deseo de aumentar" el gasto en sus contactos en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Munich y por el hecho de que Stoltenberg también respalda su petición de "un progreso inmediato y constante" de todos para aumentar el gasto en defensa.

Pence ha dejado claro que ello pasa por que los aliados que ya cumplen el objetivo de destinar al menos el 2% del Producto Interior Bruto a defensa en el plazo de una década, tal y como se pactó en la cumbre de Gales en 2014 "ayuden a animar a otros" a hacerlo, los que ya cuentan con un plan para alcanzar la meta aceleren sus esfuerzos y que los que no cuenta con uno, que se doten de él, tras lamentar que "muchos", incluidos "algunos" de los "grandes" no cuentan en la actualidad con un plan "claro" para cumplirlo.

El vicepresidente estadounidense ha reiterado el "fuerte apoyo" del presidente Trump a la OTAN y ha defendido que Estados Unidos tiene "intención" de "aumentar la financiación militar" para "garantizar la defensa común" y "cumplir" con el Tratado de la Alianza. "Pero la defensa europea requiere el compromiso europeo tanto como el nuestro", ha alertado, avisando de que "durante demasiado tiempo" el reparto de la carga no ha sido justo. El gasto en defensa de Estados Unidos equivale al 70% del total que destinan los 28 aliados.

Stoltenberg ha agradecido el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y la seguridad de Europa, algo que está demostrando "con hechos y no sólo con palabras" con el despliegue de una brigada acorazada en Europa y ha dejado claro que el compromiso con el artículo 5 sobre la defensa colectiva es "incondicional" y "absoluto", recalcando que la única vez que se invocó fue en respuesta al 11-S.

"Los europeos no pueden pedir a Estados Unidos que se comprometa con la defensa de los europeos si los europeos no están dispuestos a comprometer más ellos mismos", ha avisado no obstante Stoltenberg, que ha alertado de que "queda un largo camino" para alcanzar la meta y "todos deben acelerar sus esfuerzos" para cumplir el 2%, una cuestión "importante" en la agenda de la cumbre de la OTAN a finales de mayo.

Stoltenberg ha avanzado que esperan un aumento "significativo" de en torno al 8% en defensa de Alemania, Rumanía cumplirá la meta del 2% "este año" y Lituania y Letonia lo alcanzarán "pronto", en uno o dos años.

Pence ha avisado de que "el mundo necesita la fortaleza y liderazgo de la OTAN más que nunca" para confrontar las amenazas de seguridad porque "una OTAN más fuerte significa un mundo más fuerte" y ha prometido que Estados Unidos "continuará" su "liderazgo" en el refuerzo militar en Polonia y os países bálticos.

El vicepresidente estadounidense ha vuelto a dejar claro que "Estados Unidos continuará pidiendo cuentas a Rusia" por su papel en el este de Ucrania, a la vez que buscará "un terreno común nuevo" con Moscú para cooperar, algo que Trump "firmemente cree que se puede encontrar".

También ha reiterado la petición de la Casa Blanca de que la OTAN amplíe sus esfuerzos en la lucha antiterrorista, incluido "intensificar" los esfuerzos para cortar la financiación del terrorismo. "Estoy animado de ver que la OTAN está en proceso de hacer esto", ha dicho. "Estamos de acuerdo en que la Alianza puede y debe hacer más", ha remachado Stoltenberg.

SALIDA DE LA UE

Al margen de la OTAN, Pence ha evitado aclarar si la Administración de Trump apoyará que ningún país más abandone la Unión Europea tras Reino Unido, a pesar de que se le ha pedido dos veces un pronunciamiento claro al respecto en la rueda con Stoltenberg, después de que el mandatario estadounidense defendiera el Brexit como "algo bueno" y vaticinara que más países seguirían los pasos de Reino Unido.

"Respetamos la determinación de los ciudadanos de Reino Unido tal y como se manifestó en (el referéndum sobre) el Brexit y respetamos el juicio de los ciudadanos de Europa sobre la UE", se ha limitado a decir Pence, que ha insistido en que el mensaje que ha venido a transmitir a los líderes de la UE es "el deseo de Estados Unidos de seguir cooperando y mantener la asociación con la Unión Europea".

Stoltenberg ha defendido la importancia del refuerzo de la cooperación con la Unión Europea para contrarrestar a las amenazas híbridas o para consolidar las capacidades de defensa de terceros países.