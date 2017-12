Pence aplaza su viaje a Jerusalén por la agenda interna en EEUU

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha aplazado unos días el viaje que tenía previsto realizar a Israel desde este domingo por el procedimiento en marcha en Estados Unidos para sacar adelante la reforma tributaria, según ha informado el 'Jerusalem Post', que cita fuentes de la Knesset.

No obstante, las fuentes consultadas por el diario 'Haaretz' apuntan a que el aplazamiento se debe a que la iniciativa de paz que pretende promover Estados Unidos está "varada" tras la crisis desatada por el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.

La intención inicial de Pence durante esta visita también es reunirse con las autoridades palestinas, si bien no parece garantizado que esto ocurra. Un responsable de la Autoridad Palestina ha señalado a 'Haaretz' que no están al tanto de cambios en la agenda si bien ha subrayado que "ya no nos estamos coordinando con ellos respecto a esta visita".