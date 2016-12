Sobrevive durante 30 horas atrapada en la nieve bebiendo su propia orina

Karen Klein quedó atrapada en la carretera cubierta por la nieve con su marido y su hijo, de 10 años de edad, cuando se dirigían a Las Vegas. Klein trató de ir a buscar un lugar seguro para que no les alcanzara el frío. No obstante, para sobrevivir tuvo que beber su propia orina y alimentarse de ramitas de árboles para no sufrir una hipotermia. Después de 30 horas la familia entera fue rescatada.