Perú llama a consultas al embajador de Venezuela por las "insolentes" expresiones de Maduro y Rodríguez

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha criticado este lunes las declaraciones pronunciadas por el presidente y la canciller de Venezuela contra el mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, al que Delcy Rodríguez ha acusado de ser "el perro que le mueve la cola al imperio".

En un comunicado, la Cancillería peruana ha asegurado que se ha dirigido a la Embajada venezolana para expresa "su más enérgica protesta y absoluto rechazo a las expresiones insolentes formuladas" por Nicolás Maduro y Rodríguez sobre el presidente.

"Dichas expresiones resultan inaceptables entre dos estados que mantienen relaciones diplomáticas, marco en el cual sus altas autoridades deben guardarse mutuo respeto", ha señalado el ministerio que dirige Víctor Ricardo Luna.

En vista de esta situación, "el Gobierno de Perú ha decidido llamar en consulta al señor embajador de Perú en la República Boliviariana de Venezuela", ha anunciado.

Rodríguez acusó a Kuczynski de ser "el perro que le mueve la cola al imperio" por sus críticas a Hugo Chávez, justo cuando se cumple el cuarto aniversario de la muerte del líder venezolano.

"Señor Kuczynski, usted es un cobarde que se atrevió a mancillar la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez (...) Lo que usted no le dijo en vida no lo diga cuando él no pueda responder", ha dicho desde el Foro Antiimperialista celebrado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas.

La canciller venezolana ha recordado las críticas que dirigió a Chávez durante la última Cumbre de las Américas, recordando que tanto ella como el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, le contestaron ensalzando la figura del dirigente 'bolivariano', según informa Noticias 24.

A ello se suman las recientes declaraciones de Kuczynski en la Universidad de Princeton, donde dijo que Estados Unidos no invierte en América Latina porque "es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema", excepto en el caso de Venezuela, que "es un gran problema".

"Yo le digo que aquí el único perro simpático que hay es él, al igual que otro cachorro", ha dicho en alusión al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. "Son los únicos que simpáticamente le mueven la cola a sus amos imperiales", ha reprochado.

La jefa de la diplomacia venezolana ha aprovechado para defender que "la democracia participativa y protagónica es una realidad" en Venezuela y sus aliados regionales. "Aquí está un pueblo de pie resistiendo, combatiendo y venciendo", ha enfatizado.