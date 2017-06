Asegura que hay "un peligro muy real" de que los grupos terroristas se hagan con armas de destrucción masiva

El general retirado estadounidense David Petraues ha asegurado este viernes que Rusia "sin duda" intentó influir en las últimas elecciones presidenciales pero al presidente ruso, Vladimir Putin, "le salió el tiro por la culata" porque no consiguió su objetivo de que se retiraran las sanciones estadounidenses en contra de su Ejecutivo.

"La pregunta es si verdaderamente (Rusia) quería favorecer a Donald Trump. Parecer ser este el caso. Parece que quería perjudicar al Partido Demócrata. En cualquier caso, es un tiro por la culata para Putin porque va a afrontar sanciones muy probables por parte del Congreso de Estados Unidos, que no se van a levantar, que era probablemente a lo que aspiraba Rusia", ha asegurado el exdirector de la CIA.

Tras advertir sobre la amenaza de los populismos y las amenazas contra el orden internacionales y las organizaciones multinacionales, Petraeus ha alertado de que los grupos extremistas se harán con el control de los "espacios no gobernados o mal gobernados" de Oriente Próximo. "Ya no es cuestión de si sucederá o no sino de cuándo van a aprovecharse de estas áreas con poco control gubermamental", ha señalado.