Plan International denuncia que más de 150 millones de niñas sufren violencia física y sexual en el mundo

Cada segundo cuatro niñas sufren abusos en el colegio

Una experta en incidencia política y género de Plan International, Valeria Vilardo, ha explicado que "estos actos rara vez se denuncian y se castigan debido al miedo en el que viven inmersas las víctimas. Las consecuencias para las niñas son traumas de por vida, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y abandono escolar".

"Sentía que yo tenía la culpa, ahora sé que no es así, que no soy culpable", ha contado Girlene, una víctima de abusos sexuales de Brasil. Girlene fue violada a los 13 años por su padrastro en su propia casa.

Yeama, de 17 años, también ha sido víctima de abusos. "Mi profesor me dijo que si quería aprobar la asignatura tenía que tener sexo con él", ha contado.

Por su parte, Melisa, una joven de Zimbabue de 18 años, ha sufrido este tipo de tratos como consecuencia del matrimonio infantil. "Mi marido me trata como un saco de boxeo todos los días", ha narrado. Un adolescente colombiano de 15 años ha asegurado que "los niños ven a hombres golpeando a las mujeres en la televisión y quieren hacer lo mismo".

"Mi marido me pega cada día y mi suegra me dice que me quede callada, que es así como son los matrimonios", ha añadido Melisa. Plan International ha señalado que es muy importante que las madres, padres, hermanos y líderes locales y religiosos se unan en la lucha contra la violencia.