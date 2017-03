Plan llama a aprovechar la "ventana de oportunidad" en Sudán del Sur antes de que la hambruna se agrave

La ONG pide que se facilite el acceso a las zonas afectadas y fondos para financiar la ayuda

La hambruna declarada en algunas partes de Sudán del Sur es resultado "de la mano del hombre" pero todavía existe una "ventana de oportunidad" para evitar que la situación se siga agravando, ha sostenido la responsable de ayuda humanitaria de Plan International en el país, Elspeth Chapman, reclamando fondos urgentes y acceso para las organizaciones humanitarias.

El Gobierno sursudanés y la ONU declararon el pasado 20 de febrero la hambruna en algunos condados del estado de Unidad, donde hay más de 100.000 personas afectadas, y advirtieron de que otro millón más está al borde de la hambruna. Además, hay 4,9 millones de personas necesitadas de ayuda alimentaria urgente y podrían llegar a 5,5 millones en julio, cuando se produce el periodo de mayor escasez en el país.

"Tenemos que incrementar rápidamente la respuesta humanitaria ahora" antes de que llegue el periodo de escasez ya que "de lo contrario estas cifras aumentarán rápidamente", ha prevenido Chapman, en una entrevista concedida a Europa Press.

"La hambruna es resultado de la mano del hombre, de la violencia y el conflicto y de la crisis económica, no solo se debe a causas naturales", ha subrayado la responsable de Plan International, incidiendo que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las agencias humanitarias en Sudán del Sur es la "falta de acceso" a quienes necesitan ayuda.

Por ello, Plan y otras 25 organizaciones presentes en el país han hecho un llamamiento conjunto reclamando "más fondos" para atender esta crisis humanitaria e instando al Gobierno sursudanés y los rebeldes a que garanticen "un acceso seguro a las zonas más afectadas por la hambruna", ha señalado.

Según ha explicado Chapman, dada la falta de infraestructuras en Sudán del Sur "es muy importante actuar ahora ya que mayo y junio es época de lluvias y las carreteras suelen quedar inaccesibles". "Tenemos que preposicionar alimentos en las zonas más afectadas ahora y aprovechar la ventana de oportunidad", ha advertido.

Pero para que la ayuda pueda llegar, "Gobierno y oposición tienen que permitir el acceso y dejar de luchar, si eso no ocurre no se podrá ofrecer asistencia" a los millones de sursudaneses que la necesitan.

LOS NIÑOS, LOS MÁS VULNERABLES

La responsable de ayuda humanitaria de Plan International han incidido en que "los niños son los más vulnerables y los más débiles" ante la actual situación. En muchos casos, se han visto desplazados en más de una ocasión por la violencia que estalló en el país en diciembre de 2013 y algunos incluso han sido reclutados para combatir.

"Ahora, con este nivel de hambre, se encuentran ante un riesgo extremo de malnutrición, enfermedad y muerte", ha lamentado Chapman, advirtiendo de que algunos podrían verse separados de sus familias ante la necesidad de sus progenitores de tener que desplazarse en busca de alimentos.

Plan International, presente en Sudán del Sur desde 2006, trabaja distribuyendo alimentos y suplementos nutricionales, además de alimentos en las escuelas, y cuenta también con un programa de educación centrado principalmente en antiguos niños soldado y también en adolescentes embarazadas o con hijos.

EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS

En concreto, se ofrece la posibilidad de un aprendizaje acelerado a aquellos que ha perdido toda o una parte de su educación primaria. Según ha explicado Chapman, Plan trabaja particularmente para promover la educación de las niñas ya que en general "las comunidades no tienen una visión positiva de que las niñas vayan a la escuela".

En Sudán del Sur, ha precisado, muchas niñas ya están comprometidas a los 11 años, aunque no suelen casarse hasta después de su primera regla. Existe la creencia, ha añadido la responsable de Plan, "de que si las niñas van a la escuela las opciones de lograr un buen matrimonio disminuyen".

Para hacer frente a esta práctica, la ONG trabaja identificando niñas que puedan servir de modelo para otras y lleva a cabo campañas en radio, además de visitas a casas y charlas con las familias y las comunidades para concienciar de la importancia de la educación.

Incluso se trabaja para que algunas menores que ya se han casado puedan retomar sus estudios. "Porque una niña esté casada no es demasiado tarde", ha defendido, precisando que incluso se suelen crear lugares para que puedan dejar a sus hijos, si ya los tienen, mientras estudian.

NIÑOS SOLDADO

Además, la ONG también trabaja en la reinserción de los antiguos niños soldado, unos 2.000 de los cuales fueron desmovilizados solo en 2015, tratando de facilitar su vuelta a clase y que no sean estigmatizados.

No obstante, ha reconocido Chapman, "Sudán del Sur es un país roto por la guerra y con una economía destruida, por lo que no hay muchas oportunidades para ganarse la vida" de ahí el que, aunque algunos "dicen que harán todo lo que puedan para no volver a luchar, otros tienen claro que lo harán".

Por otra parte, cuando se detectan casos de niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, se los remiten a otras organizaciones que trabajan específicamente para atajar este problema.

El temor a que las niñas puedan ser agredidas o violadas de camino a la escuela también es un elemento disuasor para que los padres manden a sus hijas a clase. Para hacerlo frente, Plan está trabajando con mujeres voluntarias que gozan del respeto de la comunidad y que se encargan de acompañar a las niñas a la escuela.

Estas voluntarias, dada la poca presencia de mujeres profesoras en las escuelas, también ofrecen apoyo a las niñas y a sus profesores y contribuyen a que el entorno escolar sea mucho más adecuado para las niñas, ha indicado Chapman.

Plan International también se esfuerza por apoyar el que las escuelas acepten a los niños desplazados, ya que considera que es mejor que no se creen sistemas paralelos de educación para estos últimos.