La Policía británica lanza una operación de búsqueda en Birmingham tras el ataque junto al Parlamento

La Policía del condado de West Midlands ha anunciado una operación de búsqueda en la ciudad de Birmingham después del ataque que ha tenido lugar junto al Parlamento de Reino Unido y que ha dejado cuatro muertos --además del autor-- y unos 40 heridos.

Varios medios locales han informado del operativo, en el que se han visto implicados numerosos agentes, y que ha estado centrado en la calle Hagley. En un breve comunicado, la Policía del condado ha informado de una "operación policial en marcha", si bien ha señalado que no se podían ofrecer más detalles al respecto.

La cadena británica BBC ha indicado que existen pruebas de que el vehículo que se utilizó en el ataque había sido alquilado en Birmingham, si bien no se ha confirmado todavía este extremo.

Al menos cinco personas han muerto, incluido del autor del atentado, y 40 han resultado heridas después de que un hombre atropellara con su coche a varias personas en el puente de Westminster para acabar empotrándolo contra la valla del recinto parlamentario.

Una vez allí, ha intentado entrar a pie armado con un cuchillo, pero ha sido abatido por la Policía.

La primera ministra, Theresa May, ha comparecido brevemente ante los medios de comunicación para aclarar el relato de lo que no ha dudado en calificar de "ataque terrorista", si bien ha subrayado que "los detalles completos" no se conocerán hasta que las investigaciones avancen.