El Polisario pedirá anular el acuerdo pesquero entre UE y Marruecos si UE no negocia con él tras fallo del TUE

También perseguirá "todas las avenidas legales para garantizar la plena aplicación de la sentencia" de diciembre sobre el acuerdo agrícola

El Frente Polisario pedirá la anulación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos si la UE no negocia con él la explotación de los recursos del Sáhara Occidental tras la sentencia de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos no se aplica al territorio "distinto y separado" del Sáhara Occidental.

Las comisiones de Pesca y de Agricultura de la Eurocámara discutirán este martes las consecuencias de la sentencia de diciembre que avaló la validez del acuerdo agrícola, dando la razón a los Gobiernos europeos, aunque dejó claro que éste no se aplica al Sáhara Occidental. La sentencia de diciembre revocó el anterior fallo en primera instancia de un año antes que anuló parcialmente el acuerdo por incluir en su aplicación al Sáhara.

El representante de Frente Polisario, Jamal Zakar, ha avisado de que, tras este fallo, la justicia europea "sólo puede concluir que la UE y Marruecos no pueden incluir el Sáhara Occidental" en el acuerdo pesquero de 2006 "sin el consentimiento previo del pueblo saharaui" en una carta enviada a los eurodiputados de la Comisión de Pesca en vísperas de su debate, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Frente Polisario ha ofrecido al Consejo de la UE "suspender" su pleito pendiente ante el Tribunal General de la UE contra el acuerdo pesquero y negociaciones "directas y genuinas" a fin de "llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses mutuos del pueblo saharaui y la Unión Europea", pero Zakar ha avisado de que "en ausencia de respuesta de las instituciones de la UE", el Frente Polisario "no tendrá otra elección que continuar su acción para obtener la anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea, que tendrá consecuencias graves para los actores económicos europeos implicados".

El Frente Polisario ha reclamado en primer lugar que la UE suspenda "inmediatamente" los pagos a Marruecos en compensación por autorizar a los buques europeos a faenar y deje de financiar proyectos de Marruecos "ilegalmente localizados en el Sáhara occidental" y que la Comisión Europea se abstenga de enmendar el protocolo de 2013 "de forma que sea incompatible con el estatus separado y distinto del Sáhara occidental según el principio de autodeterminación".

Zakar ha dejado claro que "los buques de la UE no tienen ningún derecho a explorar los recursos pesqueros saharauis" en virtud del acuerdo pesquero y que Marruecos "no tiene autoridad" para entregar licencias de pesca para faenar en aguas saharauis, motivo por el cual los buques de la UE "deben suspender inmediatamente sus actividades pesqueras hasta que un acuerdo sea alcanzado entre la UE y el pueblo saharaui".

También ha dejado claro que el Frente Polisario espera lograr "una solución aceptable" respecto al acuerdo agrícola pero perseguirá "todas las opciones legales para garantizar la plena aplicación de la sentencia" del TUE y "proteger la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales", en otra carta dirigida a los eurodiputados de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, obtenida por Europa Press.

El abogado del Frente Polisario, Gilles Devers, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que si la UE no llega a un acuerdo con el Frente Polisario pedirán "la anulación del acuerdo pesquero" y ha precisado que esta vía "no sería la solución" para el acuerdo agrícola dado que el Tribunal de Justicia de la UE "ha fallado que el acuerdo no se aplica al Sáhara Occidental".

En este caso, si no hay "una solución equitativa" para aplicar dicha sentencia, presentarán "un recurso de responsabilidad contra la Unión Europea por permitir de facto su aplicación en el Sáhara Occidental y la prohibición de las exportaciones" y emprenderán acciones "en primer lugar" contra "las empresas de seguros presentes" europeas. "Si se van las empresas de seguros, es difícil pensar que otras se quedarán", ha explicado.

Entre las consecuencias "inmediatas" de la sentencia, los importadores de la UE no podrán pedir la tarifa aduanera preferente para los productos originados en el Sáhara Occidental y deberán "reembolsar la deuda aduanera generada por 16 años de importaciones fraudulentas de productos originados ilegalmente en el Sáhara Occidental", avisa el Frente Polisario en la misiva a los eurodiputados.

Para aplicar la sentencia, las autoridades aduaneras nacionales y la Comisión Europea no podrán aceptar los documentos y certificaciones producidas por Marruecos para las importaciones del Sáhara Occidental a la UE y el Ejecutivo comunitario deberá "emitir lo antes posible" directrices para que los importadores provoquen "más daños" al mercado europeo, haya certidumbre jurídica para los actores económicos y se asegure la soberanía "permanente" de los recursos naturales del pueblo saharaui.

Las autoridades aduaneras de los Estados miembro deben realizar controles a posteriori "para recuperar los aranceles a productos originados ilegalmente en el Sáhara Occidental" y la Comisión Europea debe "investigar el fraude contra el presupuesto de la UE provocado por 16 años de incumplimiento de la tarifa aduanera común de la UE", así como "el daño provocado" al mercado y productores de la UE por la importación fuera de cuotas de productos originados "ilegalmente" en el Sáhara Occidental.

Los Departamentos de Seguridad Alimentaria y Salud de la Comisión Europea deben "dejar de auditar" los locales marroquíes en el Sáhara occidental y "corregir" la lista de establecimientos autorizados marroquíes en el Sáhara Occidental.