Polonia no aceptará las conclusiones de la cumbre de líderes europeos

La primera ministra de Polonia, Beata Szydlo, ha asegurado que no aceptará el documento de conclusiones que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea quieren aprobar este jueves, después de que hayan confirmado la reelección de Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo.

En una conferencia de prensa después de la reunión en la que los líderes europeos han reelegido al polaco Tusk como presiente del Consejo Europeo por otros dos años y medio con el voto en contra del Gobierno de su propio país, Szydlo ha garantizado que Polonia no aceptará las conclusiones y, por tanto, "no serán válidas".

La primera ministra polaca ha explicado que el resto de líderes europeos están buscando una solución para aprobar el texto, pero no sabe "sobre qué base legal", puesto que ha recordado que, "si un Estado miembro no está de acuerdo, la cumbre no es válida"

Además, Szydlo ha destacado que la UE no superará su "crisis de principios" a menos que recupere "una situación en la que se tenga en cuenta la voz" de todos los Estados miembros y se reconstruya "el respeto mutuo y la confianza".

Preguntado por la tensión con Varsovia a raíz de su reelección, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha asegurado que hará "todo lo que pueda" para "proteger" al Gobierno polaco de cualquier "aislamiento político" que pueda surgir en el seno de la UE. "Espero que encontremos una buena solución para ella", ha añadido.

Por su parte, el presidente francés, François Hollande, ha avisado de que la reserva polaca al texto final no tendrá "demasiadas consecuencias" en la práctica, ya que se mantiene el "consenso" del resto de Estados miembros.