Protestas en Argelia tras el rechazo de una ley que planteaba financiar la enseñanza en bereber

Miles de manifestantes han salido este lunes a las calles de las principales ciudades de la región de la Cabilia, al este de Argel, para protestar tras el rechazo de una enmienda en la Comisión Jurídica del Parlamento para financiar la educación en bereber cabilio o tamazig.

"Hoy y mañana existe el tamazig" o "Siempre prevalecerá el tamazig", han coreado los manifestantes en su idioma. "No me encontré mi lengua en el mercado" o "Corrijamos la historia, Argelia no es árabe" eran algunas de las consignas inscritas en las pancartas.