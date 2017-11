Putin dijo a Trump que no entiende las acusaciones "gratuitas" de injerencia rusa en las elecciones de EEUU

El presidente ruso, Vladimir Putin, trasladó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando coincidieron ambos el sábado en Vietnam que no entiende las acusaciones "gratuitas" sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que llevaron al propio Trump a la Casa Blanca.

El portavoz también calificó de "absurdas" las denuncias de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, mantiene vínculos financieros con empresarios del entorno de Putin, según se afirma en los conocidos como Papeles del Paraíso. "No tiene nada que ver con el presidente de Rusia, ni con su administración, ni con el Gobierno", ha subrayado.

En cuanto a los contactos entre Putin y Trump en Da Nang coincidiendo con la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), limitados a varios contactos breves, sin un encuentro en toda regla, Peskov ha explicado que "los estadounidenses no han sido nada flexibles y, lamentablemente, no han formulado alternativa alguna".

También Donald Trump, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Vietnam, había reconocido que Putin "piensa que él y Rusia no se entrometieron en los comicios", según Peskov. Sin embargo, Trump ha indicado que "acerca de si me lo creo o no (la injerencia rusa), estoy con nuestras agencias" de inteligencia, que apuntan a una intervención de Moscú.