Putin lamenta la "espiamanía' de EEUU hacia Rusia pero valora los "logros" de Trump

Achaca el mal estado de las relaciones bilaterales a las trabas internas al presidente estadounidense

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha lamentado este jueves la "espiamanía" que se ha impuesto en Estados Unidos hacia Rusia, si bien lo ha desvinculado de su homólogo, Donald Trump, a quien ha aplaudido por sus "logros", criticando que si las relaciones bilaterales no mejoran es por las "trabas" que ponen al magnate neoyorquino en su propio país.

En la gran rueda de prensa que ofrece todos los años, que esta vez ha contado con 1.600 periodistas de todo el mundo, Putin ha reiterado sus críticas a la "espiamanía" estadounidense, insistiendo en que no tiene fundamente porque los contactos de su Gobierno con la campaña electoral de Trump "no tienen nada extraordinario".

"Es una invención de la oposición a Trump para atribuir a su Administración un carácter ilegítimo", ha dicho Putin. "Estas personas perjudican la política interna de su país y desangran las opciones de su jefe de Estado. Significa simplemente que no respetan a los electores que votaron por él", ha reprochado, según informa Sputnik.

Interrogado sobre la gestión presidencial de Trump, que está a punto de cumplir un año en la Casa Blanca, ha subrayado que no le corresponde a él valorarla, sino al pueblo estadounidense, aunque al mismo tiempo ha considerado que ha conseguido "ciertos logros".

Si no ha avanzado más, es porque "hay cosas que querría hacer pero no ha podido". En el ámbito interno ha mencionado la reforma sanitaria para sustituir al 'Obamacare', mientras que en la arena internacional ha apuntado a las relaciones con Rusia: "Aunque quiera mejorarlas, es evidente que todavía no puede por las limitaciones que conocemos".