RSF exige al Gobierno de España que evite "a toda costa" la extradición de periodistas a Turquía

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha pedido al Gobierno de España que frene la extradición del periodista sueco Hamza Yalçin y del escritor alemán Dogan Akhanli --ambos de origen turco-- si el Ejecutivo del presidente, Recep Tayyip Erdogan, solicita formalmente su extradición a España.

Hamza Yalçin fue detenido por la Policía española el pasado 3 de agosto en el aeropuerto de Barcelona y encarcelado en la prisión de Can Brians por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Se trata de una decisión sustentada en la "falta de arraigo del periodista en España", desestimando así el recurso de los abogados del periodista.

RSF España ha destacado que desde el momento de su detención la organización solicitó su puesta en libertad y expatriación a Suecia, "por considerarle un ciudadano europeo y porque los delitos de opinión que le imputa la justicia turca no existen en España".

"ERDOGAN NO ES EL REY DE LOS PAÍSES, DE LA INTERPOL TAMPOCO"

"Si España realmente tuviera dudas de que hubiera llevado a cabo actividades terroristas según la ley, me habrían investigado en Suecia y me enviarían allí", ha criticado el periodista sueco. Al mismo tiempo ha recordado que Erdogan es "conocido mundialmente por su intolerancia extrema contra la prensa independiente y crítica con él". "Erdogan no es el rey de todos los países, de la Interpol tampoco", ha apostillado Yalçin.